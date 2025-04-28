شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية.. الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 285 جنيها بعدما كان يتراوح سعرة في الأسواق الأخرى من 330 الى 350 جنيها، كما تضخ الوزارة السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة والدواجن بالمنافذ بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30%.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يطمئن على توافر المنتجات واللحوم بالمنافذ

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة المنتجات الغذائية واللحوم للمواطنين وطرحها بأسعار أقل من الأسواق الأخرى لتخفيف العبء على المواطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة دكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في طرح كل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية ولحوم ودواجن في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في اطار تكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين باستمرار ضخ السلع طوال الوقت .