شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: مؤتمر شباب الأطباء طرح حلول مواجهة البطالة والدراسة داخليا وخارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة لأطباء الأسنان مؤتمر الشباب، يومي 24 و25 أبريل الجاري، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب، بمشاركة أكثر من 20 محاضرا، وحضور عدد كبير من شباب الأطباء، وذلك بهدف دعم حديثي التخرج ومساعدتهم على مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل.

وأكد الدكتور حازم البرى، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة المؤتمر، أن تنظيم هذا الحدث جاء استجابةً لما يواجهه شباب أطباء الأسنان من صعوبات في إيجاد فرص العمل أو استكمال الدراسات العليا، في ظل زيادة أعداد الخريجين وقلة الفرص المتاحة، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة بينهم.

وأضاف البرى: أن المؤتمر حرص على تقديم حلول عملية عبر الكشف عن أحدث التخصصات في مجال طب الأسنان، والتخصصات المكملة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للعمل داخل مصر وخارجها، من خلال تسليط الضوء على كيفية الالتحاق بفرص العمل المتاحة في الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا وكندا.

كما شمل المؤتمر استعراض فرص الدراسات العليا سواء عبر المنح الدراسية أو السفر أو الدراسة الداخلية في برامج متخصصة، مع توفير ورش عمل جديدة كليًا، ساعدت الأطباء الشباب على البدء الفوري، من خلال تعلم كيفية الحصول على المنح الدراسية والتقديم لها، واحتراف توثيق الحالات العملية عبر التصوير الاحترافي، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد أيضًا مشاركة شركات التعليم المستمر التي قدمت فرصًا مميزة، منها منح مجانية وخصومات كبيرة وصلت إلى 50%، تم توزيعها عبر سحوبات بين الحاضرين.

وتناول المحاضرون خلال الجلسات موضوعات حيوية، منها استخدامات الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، وطب الأسنان الرقمي، والليزر واستخداماته، إضافة إلى تخصصات الجودة وإدارة الأعمال والمنشآت الطبية، مما يمنح شباب الأطباء أدوات عملية لتطوير مسارهم المهني وفتح مجالات جديدة أمامهم.

وكان قد تم تشكيل بورد المؤتمر، على النحو التالى: الدكتور عمر شوبير رئيس المؤتمر، الدكتور خالد عبد الباسط سكرتير عام المؤتمر، الدكتور محمد المفتى عضو بورد المؤتمر، الدكتور حازم البرى عضو بورد المؤتمر، الدكتورة فاطمة غيث عضو بورد المؤتمر، الدكتور السيد السجاعى أمين صندوق المؤتمر، الدكتورة فداء سماحة المدير التنفيذى.