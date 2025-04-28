شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تأجير مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، و المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة مائدة بمدينة الخانكة وذلك بين محافظة القليوبية وإحدى شركات الأسمدة والحبوب ، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ووقع على العقد من محافظة القليوبية اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة وممثل الشركة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمرانى والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور محمد فوزى معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطرى وبلال سعيد المدير التنفيذى للشركة ومحمد على مدير المبيعات وحسام عبدالجواد المدير المالى والإدارى .

ومن جانبها أكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتحقيق الأمن الغذائى كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية ، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم فى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق المحلية وخدمة المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة فى إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التى تم تنفيذها على أرض المحافظات فى مختلف القطاعات الحيوية بما يساهم فى الحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة بتلك المشروعات بالإضافة إلى حسن إدارتها وتشغيلها .

ومن جانبه أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن خالص تقديره لدعم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتواصلها الدائم لحل كافة المشكلات المتعلقة بالمحافظة ، معرباً عن سعادته بتوقيع عقد مشروع البيض لتحقيق قيمة مضافة للمحافظة حيث أن محافظة القليوبية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الداجني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل مشاريع تربية الدواجن ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات البيطرية اللازمة للمربين.

ومن جانبه تقدم ممثل الشركة، بخالص شكره لوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية على الثقة الكبيرة التى أولوها للشركة والتى تعتبر من أكبر الشركات الوطنية فى مجال استيراد الحبوب وخامات الأعلاف وتملك مصنع مجهز بأحدث وأفضل المعدات والتكنولوجية الألمانية .

وأوضح أن الشركة ستسعى لتوفير فرص عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة والعمل على تدريب العاملين الموجودين ومضاعفة الطاقة الانتاجية للمشروع وزيادة الاستثمارات وجعل المشروع بداية لاستثمارات الشركة والتعاون مع عدد جديد من المحافظات ، كما سيتم فى اطار المشروع إنشاء وحدة بايوجاز للمساهمة فى توفير الطاقة .

