شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل نائب عمدة مدينة بكين الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سون شوه نائب عمدة مدينة بكين بالصين والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات داخل بكين في المجالات الأكاديمية والبحثية.

حضرت اللقاء الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل تطوير أوجه التعاون المشترك وإمكانية إنشاء برامج دراسية بدرجات مشتركة أو مزدوجة بين جامعة القاهرة والجامعات داخل بكين في مجالات الذكاء الإصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلي تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمود السعيد بالسيد سون شوه والوفد المرافق له داخل جامعة القاهرة العريقة، ونقل لهم تحيات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، وانهما يمتلكان حضارتين عظيمتين علي مستوي العالم، متطلعًا إلى توسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في مجال الذكاء الإصطناعي إتساقًا مع إطلاق جامعة القاهرة استراتيجيتها للذكاء الإصطناعي.



وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى التقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وأنها تضم 27 كلية ومعهد يدرس بها نحو 250 ألف طالب وطالبة، ولديها العديد من شراكات التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية من بينها 27 اتفاقية تعاون مع جامعات داخل الصين، لافتًا إلي التطور الكبير الذي حقتته الصين في مجالات البحث العلمي.

وأشار الدكتور محمود السعيد، إلى جهود إدارة جامعة القاهرة لدعم التعاون مع الجامعات الصينية في البحث العلمي من خلال تنظيم برامج ثقافية مشتركة، وزيادة التبادل التعليمي والمنح الدراسية المشتركة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية المشتركة، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون الدولي لتبادل الثقافات، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، والعمل على تقدم ترتيبها داخل مختلف التصنيفات الدولية.

ومن جانبه، عبر سون شوه نائب عمدة مدينة بكين، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، مشيرًا إلي التقارب الكبير الذي يجمع بين الثقافة المصرية والصينية، وامتلاكهما حضارات عريقة، لافتًا إلي علاقات التعاون المشتركة القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة والجامعات داخل الصين ومن بينها جامعة بكين.

وأضاف نائب عمدة بكين، أن الجامعات داخل بكين يدرس بها أكثر من 2 مليون طالب وطالبة، وأن بكين تضم أكثر من 1000 معهد دراسات، وأن 493 من علماء بكين تم ادراجهم داخل قائمة أفضل علماء العالم، مؤكدًا علي ترحيب الجامعات في بكين بالطلاب المصريين للدراسة بها، وخاصة الطلاب من جامعة القاهرة.

وقدم سون شوه، الدعوة للدكتور محمود السعيد لزيارة مدينة بكين للإطلاع علي الحركة التعليمية والفكرية بداخلها.

وفي نهاية اللقا، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصورالتذكارية، كما أجرى الوفد جولة تفقدية لقاعة الإحتفالات الكبري، والحرم الجامعي.