شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية ونصيحة مهمة بسبب نوعية الملابس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 28 أبريل ، حيث يشهد الطقس أجواء ربيعية مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين تجنب ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل خاصة خلال فترات الليل حيث الأجواء مائلة للبرودة لباردة ببعض المناطق.

ويشهد اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.