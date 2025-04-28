شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات للأراضى المقدسة فى هذا الموعد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من تلقى رسوم حج الجمعيات الأهلية من أعضاء الجمعيات الفائزين بـ تأشيرات الحج هذا العام والبالغ عددهم 12 ألف حاجا، ومن المقرر مغادرة أول أفواج من حجاج الجمعيات الأهلية خلال الموسم الجاري، يوم 18 مايو المقبل.

‎‎وتحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية، كما انتهت الوزارة ممثلة فى المؤسسة القومية لتيسير الحج من إجراء الاختبارات التحريرية لمشرفى حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446 هـ - 2025م، وخاض الاختبارات التحريرية الإلكترونية التى أجرتها المؤسسة القومية لتيسير الحج 1227 مرشحًا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، حيث تم إجراء الاختبارات وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أى شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة فى نجاح منظومة الحج، وتم وضع الأسئلة بمعرفة لجنة مشكلة من مجلس الأمناء وتضمنت أسئلة دينية تم وضعها بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية وأسئلة إدارية وسلوكية.