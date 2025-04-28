شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: جهود كبيرة لدعم مرضى الأورام وتوفير أحدث برتوكولات العلاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة فى دعم مرضى الأورام وتوفير أحدث الأدوية لهم.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال فعاليات إطلاق فعاليات ورشة عمل حول المبادرة العالمية لسرطان الأطفال - إن سرطان الأطفال من الأمراض التى نستهدف تقديم العلاج وفقا لأحدث البرتوكولات العالمية كغيرها من الأمراض، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير العلاج والأسرة للمرضى مع تقليل فترة التشخيص وتقديم العلاج السريع للمرضى.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن هناك 14 مركزا على مستوى الجمهورية لتقديم العلاج لمرضى السرطان مشيرا إلي وجود تنسيق كامل مع المستشفيات بشأن دعم المرضى وتوفير العلاج.