شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعزز تعاونها الأكاديمي مع جامعة Lucian Blaga في إطار برنامج Erasmus+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة حلوان وفدًا أكاديميًا من جامعة Lucian Blaga برومانيا ضمن فعاليات برنامج التبادل الأكاديمي Erasmus+، بما يواكب رؤية الجامعة في بناء بيئة تعليمية متطورة ومتجددة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبمتابعة من الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

استقبلت كلية الآداب بجامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور أحمد الراوي عميد الكلية، وبتعاون وثيق مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بإشراف الدكتور محمد الشيمي مدير المكتب، وتنسيق الدكتورة إسراء ياسر داود نائب مدير المكتب، الدكتورة أندريا الأستاذة بقسم اللغويات الإنجليزية بجامعة Lucian Blaga، حيث جاءت الزيارة في سياق جهود الجامعة المتواصلة لتفعيل برامج التبادل الأكاديمي وتنمية المهارات العلمية والثقافية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الانفتاح على المؤسسات التعليمية العالمية يعد ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم بالجامعة، مشددًا على أهمية هذه الشراكات الدولية في دعم قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وفتح آفاق جديدة أمام البحث العلمي المشترك، موضحًا أن الجامعة مستمرة في توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية العالمية بما يسهم في تحقيق خطتها الاستراتيجية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

شهدت الزيارة تقديم الدكتورة أندريا لعدد من المحاضرات العلمية التفاعلية، بالإضافة إلى مشاركتها في حضور إحدى المحاضرات التطبيقية بمقرر "الحديث والاستماع" في البرنامج المتميز، والتي قامت بتقديمها الدكتورة مي محي، مما أتاح تفاعلًا علميًا مثريًا وفرصة لتبادل الخبرات التعليمية بين الجانبين.

كما عقدت الدكتورة أندريا جلسة نقاشية مثمرة مع قيادات قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، حيث التقت بكل من الدكتورة أريج عبد الحميد رئيسة القسم، والدكتورة مها سمير منسقة برنامج اللغة الإنجليزية، وذلك لمناقشة أطر التعاون الأكاديمي والبحثي المقترحة بين الجامعتين، واستعراض سبل تعزيز الشراكة المستقبلية في المجالات العلمية والتعليمية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية وتوسيع قاعدة التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية جامعة حلوان الرامية إلى دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، حيث يسعى برنامج Erasmus+ إلى خلق بيئة تعليمية عالمية تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصًا متميزة لاكتساب الخبرات والمعارف المتنوعة عبر التبادل الأكاديمي مع أعرق الجامعات العالمية، بما يعزز من كفاءة الخريجين ويدعم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الدولي.