شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: زيادة معدل شفاء الأطفال المصابين بالسرطان على مستوى العالم لـ60% والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية أن المبادرة العالمية لمواجهة سرطان الأطفال تهدف إلى زيادة الوصول، وتحسين الجودة، وإنقاذ الحالات الخطرة.



وأضاف خلال فعاليات ورشة عمل حول المبادرة بمستشفى معهد ناصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: تأسست مبادرة منظمة الصحة العالمية العالمية لسرطان الطفولة، فى عام 2018، وتجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم وعبر القطاعات بهدف مشترك هو زيادة معدل بقاء الأطفال المصابين بالسرطان على مستوى العالم إلى 60% على الأقل 2030 مع تقليل معاناتهم وتحسين نوعية حياتهم.



وتابع: تعمل منظمة الصحة العالمية والشركاء على تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة قدرة البلدان على تقديم خدمات عالية الجودة للأطفال المصابين بالسرطان، وزيادة إعطاء الأولوية لسرطان الطفولة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.



وأضاف : من المقرر أن يتم تقديم الدعم إلى أكثر من 50 دولة من خلال المبادرة بحلول نهاية عام 2023 مع تقدم وثيقة إطار الإعلان الذى يمثل دليلاً لواضعى السياسات ومديرى برامج مكافحة السرطان ومديرى المستشفيات لدعم جهودهم لتنفيذ المبادرة تعزيز برامجهم الخاصة بسرطان الطفولة.