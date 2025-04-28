شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تطلق ورشة عمل حول الانضمام للمبادرة العالمية لسرطان الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الصحة والسكان فعاليات ورشة العمل حول دور مصر في الانضمام إلى المبادرة العالمية لـ سرطان الأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.



يذكر أن هناك حوالي 400,000 طفل يتم تشخيصهم بالسرطان سنويًا، يموت أكثر من 70% بسبب عدم حصولهم على العلاج المناسب أو بسبب الأدوية ذات الجودة المنخفضة.

وفي المقابل، ينجو أكثر من 8 أطفال من كل 10 أطفال من السرطان في الدول ذات الدخل المرتفع وهذا التفاوت الهائل في معدلات النجاة يعكس الحاجة الماسة لإنشاء برامج تهدف إلى إنقاذ حياة الأطفال.

وتهدف المبادرة لتوفير العلاج بجودة عالية إذ يهدف البرنامج إلى حصول الأطفال على أدوية فعّالة وآمنة لعلاج السرطان.

وتقليل الفجوة في معدلات النجاة من خلال تحسين الوصول إلى العلاج وكذلك دعم العائلات إذ يخفف العبء المالي عن كاهل الأسر التي تعاني من تحمل تكاليف العلاج.