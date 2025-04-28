شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية واحدة للنظامين القديم والجديد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالي، وهل ستكون هناك أسئلة مشتركة فى المواد الدراسية، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والجديد، موحدة فى كل المواد ما عدا مادة الأحياء فقط، لأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما فى النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.

وأوضحت المصادر أن امتحان الأحياء في النظام القديم سيكون وفق المنهج القديم للأحياء، الذي درسه الطلاب العام الماضي، بدون جيولوجيا، أما امتحان الأحياء للنظام الحالي فهو مختلف لأنه سيتضمن أسئلة من منهج الجيولوجيا في نفس امتحان الأحياء، مضيفة أن باقي امتحانات الثانوية العامة للمواد الأخرى ستكون موحدة بين النظامين القديم والجديد، للشُعب المختلفة والعلمي والعلمي رياضة والأدبى، وذلك في المواد المشتركة بين طلاب النظامين، مثل العربي والإنجليزي والكيمياء والفيزياء، عدا الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بمتابعة حل النماذج الاسترشادية الجديدة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة عبر قناة "مدرستنا 3 من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم توفير النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا 3 الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.



وأوضحت الوزارة أنه وفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 يتم إتاحة وحل النماذج وفق المواعيد التالية: السبت 26 أبريل اللغة العربية والأحد 27 أبريل الكيمياء والاثنين 28 أبريل اللغة الإنجليزية والثلاثاء 29 أبريل الكيمياء لغات والأربعاء 30 أبريل مادة الإحصاء للشعبة الأدبية والخميس 1 مايو مادة الفيزياء الشعبة العلمية والجمعة 2 مايو مادة اللغة الألمانية والسبت 3 مايو الفيزياء لغات والأحد 4 مايو مادة الجغرافيا والاثنين 5 مايو الرياضيات التطبيقية والثلاثاء 6 مايو الاحصاء لغات والأربعاء 7 مايو الاحياء والخميس 8 مايو الرياضيات لغات والجمعة 9 مايو اللغة الفرنسية والسبت 10مايو الرياضيات البحتة والأحد 11 مايو التاريخ والاثنين 12 مايو الرياضيات البحتة لمدارس اللغات والثلاثاء 13 مايو الاحياء لغات بيولوجى.