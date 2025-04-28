شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى القاهرة.

ويستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.