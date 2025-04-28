شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لقبر البابا فرنسيس فى كنيسة سانتا ماريا ماجورى والان مع تفاصيل الخبر

تظهر الصور الأولى لقبر البابا فرنسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما بساطة القبر الذي صممه البابا الراحل كمكان راحة أبدي له، حيث فوق الاسم الذي كان معروفًا به أثناء حبريته، يتدلى صليب فضي مضاء بكشاف ضوء واحد.



قبر البابا فرانسيس



وأشارت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية، إلى أنه تم دفن البابا الراحل في الكنيسة - إحدى الكنائس الأربع الكبرى في العاصمة الإيطالية، والتي كان يزورها بانتظام خلال فترة عمله ككاردينال وبابا الفاتيكان - في حفل خاص بعد جنازته العامة في الفاتيكان السبت الماضى.



صفوف فى انتظار رؤية القبر



واصطف مئات الأشخاص أمس الأحد ليكونوا أول من يقدم احترامهم للبابا فرانسيس، الذي توفي في 21 أبريل عن عمر يناهز 88 عامًا، ومن بينهم روزاريو كوريالي، وهي إيطالية، والتي قالت إن رؤية القبر كانت "مؤثرة للغاية"، مضيفة "لقد ترك بصمة لا تمحى علينا".

واعتبرت امرأة بولندية ماريا برزيزينسكا أن مكان الراحة مناسب للبابا فرنسيس ، وقالت بعد الزيارة: "أشعر أن هذا هو بالضبط ما كان عليه البابا. كان بسيطًا، وهذا هو المكان الذي ينتمي إليه الآن".



قبر بابا الفاتيكان



وكان فرنسيس مخلصًا بشكل خاص للسيدة مريم العذراء، وكانت كنيسة سانتا ماريا ماجوري أول كنيسة مخصصة لها عندما تم بناؤها في القرن الرابع.

تقع الكنيسة بالقرب من الكولوسيوم، على مرمى حجر من محطة تيرميني المزدحمة والفوضوية، بعيدًا عن مدينة الفاتيكان، حيث يتم دفن الباباوات تقليديًا.

وقال كاهن الرعية الرئيسي، إن البابا فرنسيس أعرب عن رغبته في أن يدفن هناك في عام 2022، مستشهدا بالإلهام من العذراء مريم.

وحضر جنازة فرانسيس رؤساء دول وحكومات وملوك من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن مئات الآلاف من الأشخاص الذين اصطفوا على طول الشوارع المؤدية إلى الفاتيكان لتقديم احترامهم.

واستضافت الجنازة أيضًا اجتماعًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي قال الأخير لاحقًا إنه كان لديه "القدرة على أن يكون تاريخيًا".

وتساءل ترامب بعد ذلك عن مدى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، وهو الصراع الذي دعا البابا فرانسيس بانتظام إلى السلام فيه خلال حبريته.