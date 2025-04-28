شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الخماسيني .. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة الأربعاء المقبل بقيم 5 درجات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المنخفض الخماسيني المرتقب الأربعاء المقبل سيكون مصحوبا بارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5:4) درجة.



ويشهد اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.