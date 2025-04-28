شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصابين فى قصف إسرائيلى استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بسقوط 4 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس فى قطاع غزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.