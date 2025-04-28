شكرا لقرائتكم خبر عن أول منخفض خماسيني بربيع هذا العام يضرب البلاد وتحذيرات من رمال وأتربة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي خماسيني على الصحراء الغربية اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هذا المنخفض سيؤدى إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

ويشهد اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.