شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة ميدانية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة على محور تحيا مصر، ويرافقه خلال جولته الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية والشركات المعاونة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وعقب وصوله، سجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل الزوار الخاص بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر خلالها عن سعادته وأنه يشرف بزيارة المشروعات الوطنية التي يقوم بها الجهاز، معربا عن تمنياته لجميع القائمين على الجهاز بالتوفيق والسداد والنجاح فيما يقومون به من أعمال ومشروعات عظيمة لخدمة بلدنا الحبيب مصر.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الزيارة الميدانية لمقر الجهاز تأتي في إطار الدور الكبير الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ مشروعات تستهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، مشيرا إلى أن هناك متابعة بصفة دورية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل جهود الجهاز.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بدعم تلك المشروعات من خلال آليات محددة، وعلى رأسها تعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، مع زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الميكنة الزراعية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي توفير مختلف سبل الدعم لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة المصرية للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، والسعي لربط تلك المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين مختلف الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية؛ وذلك لتأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات منها،، مشددا على استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والجهاز؛ لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.