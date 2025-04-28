شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يحذر من تقلبات جوية قوية خلال الأيام المقبلة.. أشدها الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة طارئة من التقلبات الجوية القوية خلال الأيام القادمة، تكون أشدها يوم الأربعاء متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والأتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65 - 90 كيلو متر / ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية مع أمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي وشمال الدلتا.

‎وأضاف فهيم أن الحالة سوف تبدأ من بعد ظهر غد الثلاثاء في صورة هبات رياح قوية على مناطق غرب الجمهورية جنوب سيوة وأقصى مناطق غرب البلاد ( غير مؤهولة) تتعدى هبات الرياح مستوى الــ 85 كيلو متر / ساعة.

‎وأوضح فهيم أن الحالة سوف تستمر ليوم الأربعاء وتزداد من بعد الظهر وتتجه إلى داخل الجمهورية في صورة هبات رياح عاصفة محملة بالرمال والاتربة تصل فيها هبات الرياح المتقطعة إلى مستوى الـ 90 كيلومتر / ساعة .

‎وأشار فهيم إلى أن هناك رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 60 كيلو متر / ساعة على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد وحتى الأقصر جنوباً.

‎وأكد فهيم أن هناك هبات لرياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 75 – 90 كيلو متر / ساعة على الصحراء الشرقية ( شرق بني سويف والمنيا – الصف – القاهرة الجديدة – العاصمة الادارية – طريق الإسماعيلية الصحراوي – طريق السويس – طريق السخنة – مناطق جنوب السخنة – السويس – الإسماعيلية – معظم مناطق سيناء خاصة شرق القناة ووسط وجنوب سيناء).

‎وأوضح فهيم أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية مع تشكل كرات الثلج (البرد) على مناطق الساحل الشمالي الغربية وتمتد حتى شمال الدلتا وتصل إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري يومي الثلاثاء والاربعاء 29 - 30 ابريل وتكون خفيفة ايام الخميس والجمعة والسبت والاحد ( 1 - 4 مايو ) على مناطق اقصى شمال الدلتا.