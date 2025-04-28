شكرا لقرائتكم خبر عن كلية أصول الدين بالقاهرة تنظم رحلة لطلابها لمعالم القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية أصول الدين بالقاهرة رحلة طلابية شارك فيها قرابة 100 طالب من طلاب الكلية المتفوقين من المصريين والوافدين، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وبمشاركة الدكتور محمود محمد حسين عميد الكلية والدكتور جميل إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مجدي عبد الغفار مدير وحدة الجودة بالكلية.

شملت الرحلة زيارة متحف الحضارة حيث قامت الدكتورة رحاب باظة بشرح معالم المتحف وأقسامه التاريخية، وبعدها توجهت الرحلة إلى زيارة مقام سيدي ابن عطاء الله السكندري - رضي الله عنه - حيث أمّ المصلين في صلاة الظهر الدكتور مجدي عبد الغفار وألقى كلمة في سيرة سيدي ابن عطاء الله السكندري والحكم العطائية .

كما شملت الرحلة زيارة عدد من مقامات أولياء الله الصالحين - رضي الله عنهم أجمعين - تضمنت الزيارة كلمة للدكتور محمود محمد حسين عميد الكلية والدكتور جميل إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

بعد ذلك توجهت الرحلة إلى زيارة مسجد السيدة زينب - رضي الله عنها - حيث استقبل وفد الكلية الدكتور أحمد عصام فرحات ، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب - رضي الله عنها - وقد قام بتعريف وفد الكلية بجانب من حياة السيدة زينب وتاريخ المسجد وبعدها اصطحب وفد الكلية في جولة تعريفية بالمسجد ثم عقد مجلسًا للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه تم اختتام الرحلة الطلابية .

وقد أبدى جميع الطلاب سعادتهم البالغة بالرحلة شاكرين جهود إدارة الكلية نحو الارتقاء بالكلية في كافة المجالات.











