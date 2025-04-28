شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: استئناف برامج تدريب القيادات على تطبيق أدلة المهنة الاسترشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ورئيس اللجنة العليا لأدلة العمل الاسترشادية بـ المجلس الصحي المصري، عن استئناف البرامج التدريبية التي تهدف إلى تدريب المدربين على تطبيق أدلة العمل الاسترشادية لمهنة التمريض.

وأشارت إلى أن هذه البرامج تستهدف تدريب الصف الأول من قيادات التمريض على مستوى الجمهورية، والتى تأتى في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أنه تم تدريب المدربين على آلية التنفيذ الخاصة بنشر خطة عمل الأدلة التمريضية الاسترشادية الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطط ستساهم في تحسين الأداء داخل أقسام التمريض بمختلف المؤسسات الصحية.

وأضافت أن هذه البرامج هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال التمريض وتعزيز معايير الجودة في الخدمات الصحية.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن البرنامج التدريبي يمتد على مدار 3 أيام، بواقع 6 ساعات يوميًا، ويستهدف قيادات التمريض مثل؛ مديرات التمريض بمديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية، مفتشات التمريض، فرق التطوير، ورئيسات التمريض وفرق التدريب بالمستشفيات وفرق الجودة.

ويغطي التدريب عدة محاور، أبرزها مقدمة عن المجلس الصحي المصري، الهدف من تحديث الأدلة، الموضوعات العامة المشتركة في جميع الأدلة، بالإضافة إلى شرح مفصل للأقسام المختلفة مثل الاستقبال والطوارئ، الرعاية المركزة، حديث الولادة، الأقسام الداخلية، العمليات، الكلى الصناعي، الحروق، الإدارة، والرعاية الأساسية.

كما يتضمن اليوم الثاني التدريب على آليات استخدام الأدلة، وضرورة توفير نسخة ورقية منها في كل قسم، بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية على الأدلة، وفي اليوم الثالث، يتم عرض الخطط التدريبية التي وضعتها مجموعات العمل ومناقشة المقترحات لتحسين تطبيق الأدلة.

واستهدف البرنامج التدريبي حوالي 30 إلى 35 متدربًا في كل مجموعة، كما يتم التدريب في مركز الأميرة فاطمة، حيث يتم تقييم التدريب بناءً على آلية تطبيق الخطة التدريبية ومدى تحقيق الأهداف المحددة.

كما سيتم تنظيم برنامج تدريبي آخر يستهدف تدريب العاملين بالأقسام على أدلة العمل التمريضية الاسترشادية الجديدة، والذي يمتد لمدة 6 أيام بواقع 36 ساعة، ويستهدف هذا البرنامج مشرفات الأقسام والعاملين في مختلف التخصصات التمريضية.



وأكدت الدكتورة كوثر محمود، اهتمام الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بدعم برامج تطوير مهنة التمريض، مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز مكانة التمريض في مصر.



وأوضحت أن تطبيق الأدلة الاسترشادية بشكل فعال من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تحسين أداء المنظومة الصحية، بما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الصحية العامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



