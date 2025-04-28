شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة بوبايرس.. مشروع تخرج بإعلام القاهرة لإحياء تراث مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجلة "بوبايرس"، هو مشروع توعوى أطلقته مجموعة من الطلاب قسم صحافة إنجليزى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بهدف التحدث والتعرف أكثر على تراث مصر وكيفية المحافظة عليه، بالإضافة للإشارة لمعالم مصر التى لا يعرفها الكثيرون والتحدث عن العادات والتقاليد والثقافة المصرية القديمة التى مازالت متواجدة حتى يومنا هذا.



وفى ظل التطور السريع الذى يشهده العالم اليوم، أصبح الحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى مهمةً حيويةً لضمان استمرارية الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، لذلك اختار الطلبة هذا الموضوع بوجه خاص لتوثيق التراث المصرى بكافة أشكاله، ونشر الوعى حول قيمته التاريخية والفنية والاجتماعية. و تسعى المجلة إلى أن تكون منصةً تفاعليةً تجمع بين تراث مصر القديم والمعاصر و كيفية الربط بينهم، من خلال تقديم محتوى يعيد إحياء الروابط بين الأجيال الجديدة وتراث أجدادهم.



وتقدم مجلة "بوبايرس" محتواها من خلال عدة وسائل مختلفة، حيث تعتمد على مدونة الكترونية تنشرعليها موضوعات متنوعة عن العادات و التقاليد والفنون الشعبية والموروثات والمعالم الأثرية، حيث تحتوى هذه المدونة على عدة أقسام مثل قسم الأخبار و الفن و الرياضة و الثقافة و التراث و بروفايل عن عدة أشخاص، بالإضافة إلى إعتمادها على السوشيال ميديا للوصول لعدد أكبر من جمهورها، فلديهم صفحات على التيك توك و الفيس بوك و الإنستجرام ينشروا عليها بشكل دورى موضوعاتهم، بالإضافة إلى نشر فيديوهات قصيرة ترفيهية "ريلز" على تيك توك وانستجرام للوصول بشكل أكبر للشباب. بجانب ذلك، تمتلك مجلة "بوباريس" مدونة رقمية، بجانب إصدار ثلاث أعداد ورقية مطبوعة من المجلة حتى الآن.



ومن أهم الموضوعات التى تم نشرها عن تراث مصر، لقاء مع مؤسس مبادرة سيرة القاهرة لإحياء التراث المصرى والمحافظة عليه، وموضوع عن فيلم غروب وشروق والقصر التراثى الذى تم التصوير فيه وموضوع أخر عن تاريخ وشكل الدورات الرمضانية قديما وشكلها الحالى وكيف استمرت تنتقل من جيل لأخر، بالإضافة إلى موضوع عن المعالم التراثية والتاريخية التى تراها أثناء تجولك من شارع المعز إلى باب زويلة.



المشروع إعداد الطلاب: عبد الرحمن وائل وسما محمد وملك عبد الفتاح وفاطمة عبد العزيز وملك أحمد وفرح عاصم، وتحت إشراف الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ الصحافة، الصحفى نادر حبيب، وأستاذة مارلين أيمن المعيدة بالكلية، وتحت رعاية الدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.