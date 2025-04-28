شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل عقد امتحان شهر أبريل لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل المدارس عقد تقييمات شهر ابريل الجارى لـ صفوف النقل حيث يتم عقد امتحان شهر أبريل الجارى للطلاب خلال اليوم الدراسى بما يعادل فترة دراسية واحدة أو نصف فترة لكل مادة وفق جداول الامتحانات التى تم إعلانها، ونبهت المدارس على طلاب النقل بأهمية الحضور لأداء التقييمات حيث أن درجاتها تضاف لمجموع الطالب وعدم حضور التقييمات سوف يترتب عليه حرمان الطالب من هذه الدرجات وعدم إعادة التقييم مرة أخرى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024,2025 حيث تبدأ من يوم 21مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.

يأتى ذلك فى إطار كتاب الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بشأن تعديل مواعيد عقد امتحانات النقل لامتحانات التعليم العام، حتى يتاح تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.



