شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يبعث برقيتي تهنئة لملك هولندا ورئيس توجو بمناسبة ذكرى العيد القومي للبلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك هولندا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد سيادته السيد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس فور إسوزيمنا جناسينجبيه رئيس الجمهورية التوجولية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.