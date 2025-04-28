شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الرى: حريص على لقاء النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

‎التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل النائب أحمد دراج، والنائب سامح حبيب، و النائبة سحر العشري أعضاء مجلس النواب، والنائب عمرو نبيل، والنائب عمرو عكاشة أعضاء مجلس الشيوخ، وتناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من النواب .

‎أعرب سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحاتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيراً لأهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لتعزيز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين وصولاً لتحقيق التعامل الفعال مع التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

‎وأكد سويلم على الدور الهام للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلى روابط مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والالتزام بتطبيق مناوبات الرى وتطهير المساقى الخصوصية وزراعة الأرز فقط فى المساحات المصرح لها بذلك.

‎وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم فيما يخص تحسين حالة الصرف الزراعي بمركز الصف بمحافظة الجيزة ، حيث وجه سويلم أجهزة الوزارة المختصة (هيئة الصرف) بسرعة التواصل المباشر مع الجهات المعنية بالوزارات الأخرى (الزراعة - التخطيط - المالية) لإنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتحسين حالة منظومة الصرف الزراعى بالمنطقة أسوة بما تم سابقا بمنطقة غمازة بالجيزة .

