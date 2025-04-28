‎وزير زراعة مدغشقر يزور مركز البحوث الزراعية ويشيد بدور مصر فى تعزيز التعاون

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‎استقبل الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، فرانسوا سيرجيو هاجريسون، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم الرسمية لمصر .

‎وتأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتقديم كل أوجه الدعم في المجالات الزراعية المختلفة لدعم تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة السمراء.



وزير زراعة مدغشقر يزور مركز البحوث الزراعية

‎في بداية اللقاء، قدم الدكتور عادل عبد العظيم عرضًا تفصيليًا عن دور مركز البحوث الزراعية في خدمة وتطوير القطاع الزراعي المصري، موضحًا إنجازات المركز في استنباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل الاستراتيجية القادرة على تحمل التغيرات المناخية والملوحة، بجانب الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الري واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

‎وعلى هامش الزيارة، تفقد وزير الزراعة بدولة مدغشقر عددًا من المعاهد البحثية التابعة للمركز، من بينها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، حيث استعرض الدكتور محمد الخولي، مدير المعهد، الأنشطة البحثية وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية المستدامة.

‎كما زار الوفد وحدة الاستشعار عن بعد وعددًا من المعامل المختلفة بالمعهد، حيث اطلعوا على التقنيات المستخدمة لدعم مشروعات التنمية الزراعية.

‎واستكمل الوفد جولته بزيارة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز، حيث قام الوفد بزيارة معمل فحص وتدريج الحبوب، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل وأهمية الدور الذي يؤديه المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية والأعلاف. كما قدم الدكتور الشربيني عرضًا تفصيليًا عن تاريخ وتطور المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، واستعرض معامل المركز المتخصصة، ونوعية التحاليل التي يقوم بها، ودوره البارز في دعم الرقابة على الأعلاف، فضلًا عن إمكانياته التدريبية والبحثية.

‎وأشاد وزير الزراعة بدولة مدغشقر والوفد المرافق له بالمستوى المتقدم الذي يتمتع به المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الأراضي والمياه ، وبكفاءة وجودة معامل التحليل والخدمات المقدمة بهم.

‎وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي مركز البحوث الزراعية لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الإفريقية الشقيقة، والتعريف بإمكانات المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وفوائده للقطاع الزراعي، ودوره في دعم استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة حضر اللقاء الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز لشئون الانتاج والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن.

