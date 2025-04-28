شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تحذر من نقل القمح المحلى من مكان إلى آخر بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية نقل القمح المحلى المنتج عن موسم حصاد 2025 من أي مكان إلى مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وجهزت وزارة التموين نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بسعر الأردب 2200 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى، مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية .

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بـ توريد القمح المحلى من المزارعين وتذليل أي عقبات تواجه التوريد خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين.