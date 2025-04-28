شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة آخرين جراء اصطدام قارب مع عبارة تقل 40 شخصا بفلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأسوشيتد برس نقلا عن سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، بمصرع شخص وسقوط عدة إصابات عدة جراء اصطدام قارب مع عبارة تقل 40 شخصا في مدينة كليرووتر.

ونقلت عدة مروحيات الضحايا إلى المستشفيات القريبة، وتواجدت فرق الطوارئ في الموقع، وتحقق السلطات في سبب الحادث.

وأفادت إدارة شرطة كليرووتر أن القارب فر سريعًا من مكان الحادث بعد اصطدامه بالعبارة.