شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثانى الأزهرى يؤدون امتحاناتهم فى القرآن الكريم والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الأزهرى اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان فى مادتى القرآن الكريم والصرف، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الأدبى الامتحان فى مادتى القرآن الكريم والصرف، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان فى مادتى القرآن الكريم والصرف، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى الامتحان فى مادتى القرآن الكريم والصرف.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.