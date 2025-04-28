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%78 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال

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  • %78 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوانهل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال.

وأيد 78% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال، بينما عارض 22% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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