%78 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال

وأيد 78% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال، بينما عارض 22% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال.

محمد يوسف

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