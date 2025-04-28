شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 70 شخصا فى قطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 70 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

يذكرأن، رجح مسئولون إسرائيليون احتمال توسيع العملية العسكرية لقوات الاحتلال فى قطاع غزة؛ أكثر من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار.



ذكرت ذلك قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية دون ذكر تفاصيل.



وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية فى مكتبه بمشاركة كبار المسؤولين فى المؤسسة الأمنية.