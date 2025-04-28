شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى خلال أسبوع.. حريق ضخم يلتهم مصنع النسيج القطنى فى طهران "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق واسع مقابل مصنع النسيج القطني، داخل محيط الجمارك القديم جنوب طهران، وهى منطقة تضم مستودعات ومنشآت لوجستية حساسة.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل التواصل، ألسنة النيران تتصاعد بكثافة قرب منطقة صناعية مجاورة، فيما لم تُعرف أسباب الحريق حتى الآن.



ويأتى هذا الحادث عقب حريق نشب يوم السبت الماضى فى ميناء الشهيد رجائى فى محافظة هرمزغان، والذى يعتبر أحد أكبر موانئ إيران التجارية.



وشهد الميناء حوادث حريق وانفجارات غامضة أثارت تساؤلات حول أسبابها، سواء بفعل الإهمال أو الاستهداف المتعمد.



وأعلنت السلطات الإيرانية مقتل 40 شخصًا وإصابة المئات بجروح حتى مساء أمس الأحد، فيما أعلنت الحكومة الحداد فى البلاد.



وأعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، عن احتمال ارتفاع عدد ضحايا الحريق الكبير الذى اندلع فى ميناء شهيد رجائي.



وأكد مؤمنى أن لجنة تحقيق خاصة قد باشرت أعمالها لدراسة أبعاد الحادث، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستشمل أيضًا "احتمالات الإهمال وعدم الإبلاغ عن وجود مواد قابلة للاشتعال".



وأضاف أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة بحق أى مقصرين محتملين "بغض النظر عن مناصبهم أو مستوياتهم الوظيفية"، مؤكدًا أن التعامل مع الحادث سيتم بشفافية وبما يضمن محاسبة المسؤولين.

ويأتى هذا الحادث ليعيد إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المماثلة التى شهدتها المنشآت الحيوية الإيرانية خلال الأعوام الماضية، والتى أثارت تساؤلات واسعة حول معايير السلامة والإجراءات الوقائية المتبعة.