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1- يكون التطعيم أجسام مضادة فى جسم الشخص ضد المرض.

كشفت وزارة الصحة عن آليات عمل التطعيمات داخل الجسم حتى يتم حمايته من الأمراض الوبائية والمعدية والتى تشمل النقاط التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات عمل التطعيمات لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية