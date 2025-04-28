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وزارة الصحة تكشف آليات عمل التطعيمات لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية

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وزارة الصحة تكشف آليات عمل التطعيمات لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 28 أبريل 2025 06:00 ص

كشفت وزارة الصحة عن آليات عمل التطعيمات داخل الجسم حتى يتم حمايته من الأمراض الوبائية والمعدية والتى تشمل النقاط التالية: 

1- يكون التطعيم أجسام مضادة فى جسم الشخص ضد المرض.

2- تبقى الأجسام المضادة فى الجسم لمدد زمنية مختلفة.

3- فى حالة تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضادة لمواجهتها.

4- بمواجهة الميكروب المسبب للمرض والتخلص منة دون ظهور أى أعراض مرضية .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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