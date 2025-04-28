شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات عمل التطعيمات لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 28 أبريل 2025 06:00 ص
كشفت وزارة الصحة عن آليات عمل التطعيمات داخل الجسم حتى يتم حمايته من الأمراض الوبائية والمعدية والتى تشمل النقاط التالية:
1- يكون التطعيم أجسام مضادة فى جسم الشخص ضد المرض.
2- تبقى الأجسام المضادة فى الجسم لمدد زمنية مختلفة.
3- فى حالة تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضادة لمواجهتها.
4- بمواجهة الميكروب المسبب للمرض والتخلص منة دون ظهور أى أعراض مرضية .
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