شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران دون البدء فى إسقاط القنابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "سنتوصل لاتفاق مع إيران "دون البدء فى إسقاط القنابل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، التي عقدت السبت في العاصمة العمانية مسقط، "كانت أكثر جدية، وتم الابتعاد عن النقاشات العامة، والدخول في مناقشات أكثر تفصيلًا وفنية"، مؤكدا أنه يتم التفاوض فقط حول الملف النووي مقابل رفع العقوبات، وقد تم الالتزام بهذا الإطار في جميع الجولات الثلاث.



وأضاف عراقجي، في تصريحات له عقب الجولة، حسبما ذكرت وكالة /تسنيم/ الدولية للأنباء، أنه " تم تبادل المواقف عدة مرات بشكل مكتوب، وعامة كانت الأجواء مهنية وجدية بالكامل"، لافتا إلى أنه "تم الابتعاد عن النقاشات العامة الواسعة، حيث ما زالت هناك خلافات قائمة في النقاشات الكبرى، وكان واضحًا تمامًا أن كلا الطرفين كانا جادين، وهو ما أوجد أجواء تدعو إلى تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم".



وأوضح أنه من المرجح أن تُعقد الجولة التالية من المفاوضات يوم السبت المقبل، حيث ستحدد سلطنة عمان المكان والتفاصيل، وستُعقد بنفس المستوى الحالي، بمشاركة الفرق الفنية، معربا عن شكره لحكومة سلطنة عمان ووزير خارجيتها بدر بن حمد البوسعيدي، على توفيرهم بيئة هادئة ومناسبة.



وبشأن حضور الخبراء في هذه الجولة من المفاوضات، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تصطحب الخبراء المناسبين حسب طبيعة الموضوعات المطروحة، "وفي هذه الجولة كان لدينا لأول مرة خبراء اقتصاديون، ومن المقرر أن ينضم خبير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ابتداءً من الجولة القادمة".



وشدد عراقجي على أن الطرفين "أظهرا إرادتهما، لكن الإرادة وحدها ليست كافية، والنجاح يتطلب تحقيق المطالب المتبادلة".



وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا قد انتهت، في وقت سابق من اليوم، باستضافة سلطنة عمان، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.