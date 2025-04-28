شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025.. أسئلة موحدة مختلفة فى ترتيبها بنموذج الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن امتحانات الثانوية العامة 2025، تعتمد على أسئلة موحدة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية ولكنها مختلفة فى ترتيبها فى نماذج الامتحانات الأربعة بحيث يكون ترتيب وترقيم الأسئلة مختلف من نموذج لأخر، مضيفة أن هناك 4 نماذج امتحانية فى كل مادة أد" أ - ب-ج-د" لافتة إلى أن الأسئلة فى جميع النماذج متفقة من حيث الوزن النسبى والمواصفة الفنية بشكل يحقق العدالة بين الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2025.

وتعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 يتم إتاحة وحل النماذج وفق المواعيد التالية: السبت 26 أبريل فى مادة اللغة العربية والأحد 27 أبريل الكيمياء والاثنين 28 أبريل اللغة الإنجليزية والثلاثاء 29 أبريل الكيمياء لغات والأربعاء 30 أبريل مادة الإحصاء للشعبة الأدبية والخميس 1 مايو مادة الفيزياء الشعبة العلمية والجمعة 2 مايو مادة اللغة الألمانية والسبت 3 مايو الفيزياء لغات والأحد 4 مايو مادة الجغرافيا والاثنين 5 مايو الرياضيات التطبيقية والثلاثاء 6 مايو الاحصاء لغات والأربعاء 7 مايو الاحياء والخميس 8 مايو الرياضيات لغات والجمعة 9 مايو اللغة الفرنسية والسبت 10مايو الرياضيات البحتة والأحد 11 مايو التاريخ والاثنين 12 مايو الرياضيات البحتة لمدارس اللغات والثلاثاء 13 مايو الاحياء لغات بيولوجى.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 سوف تنطلق الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.