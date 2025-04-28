شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم الأصوام بالكنيسة.. 9 يونيو بدء صوم الرسل بـ"القبطية الأرثوذكسية" والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتهاء احتفالات عيد القيامة المجيد، واستمرار فترة الخماسين المقدسة، يبحث عدد كبير من الأقباط عن معرفة موعد صوم الرسل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومعرفة أيضًا سبب تغير موعد بدايته كل عام، إذ يعد أحد أقدم الأصوام، وتبدأ الكنيسة الصوم اعتبارًا من يوم الاثنين 9 يونيو 2025، ويأتي هذا الصوم كتجسيد لروح الخدمة العملية في الكنيسة.

ورغم أن الآباء الرسل صاموا فترة ثابتة، إلا أن الكنيسة لم تثبت مدة الصوم بسبب تغير موعد عيد القيامة كل عام. فبداية صوم الرسل تعتمد على انتهاء الخماسين المقدسة التي تعقب القيامة، بينما تظل نهايته ثابتة بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس.

جدير بالذكر أن صوم الرسل يُصنف ضمن أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة، مثل صوم الميلاد وصوم العذراء، حيث يُسمح خلاله بتناول الأسماك والمأكولات البحرية، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، أما أصوام الدرجة الأولى، مثل الصوم الكبير وأيام الأربعاء والجمعة، فتتميز بانقطاع أشد وتناول مأكولات نباتية فقط.