شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض حساسية الغذاء.. أبرزها الطفح الجلدى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة لمياء حافظ رئيس معهد بحوث التغذية بـ المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف بمركز البحوث الزراعية، إن الحساسية الغذائية هي ردة فعل للجهاز المناعي ضد بروتين معين في الطعام الذي نتناوله، ويتفاعل عن طريق إنتاج أجسام مضادة لمحاربته.



أضافت أنه حين نتناول للمرة الأولى طعاما يحتوي على بروتين معين،‏ يصنِّفه جهازنا المناعي على أنه مؤذٍ فيُنتج لمحاربته أجساما مضادة تُدعى الجلوبولين المناعي إي (‏IgE)‏ بعد ذلك،‏ كلما تناولنا هذا البروتين،‏ تفرز هذه الأجسام المضادة مواد كيميائية ومنها الهِستامين وفي الحالات العادية،‏ يعزِّز الهِستامين الجهاز المناعي. ولكن إذا كان الشخص يعاني حساسية مفرطة لبروتين في الطعام،‏ فإن وجود الأجسام المضادة ‏وإفراز الهِستامين يؤديان،‏ ولأسباب مجهولة،‏ إلى ظهور أعراض الحساسية اذًا،‏ عندما نأكل نوعا من الطعام للمرة الأولى،‏ لا نشعر بأية أعراض.‏ أما إذا تناولناه مرة ثانية،‏ فتظهر أعراض الحساسية.‏

وأوضحت أن أعراض حساسية الغذاء عادة ما تبدأ أعراضها بالظهور سريعاً (من ثوانٍ إلى ساعة واحدة) وعادة تشمل ما يلي:

- طفح جلدي

- الحكة في الفم، الشفة، اللسان، الحنجرة، العيون، أو غيرها من أجزاء الجسم

- التورم والانتفاخ في الشفتين، اللسان، الجفون أو الوجه كله

- الصعوبة في البلع

- انسداد في الأنف

- خشونة الصوت

- ضيق في التنفس

- الغثيان

- القىء

- تقلصات في المعدة وآلام في البطن

- الدوار

-الإغماء

-في بعض الحالات، قد يتأخر ظهور العلامات لعدة ساعات.

