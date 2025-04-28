شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب المحلات.. المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة بروز من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لـ المركز التكنولوجى للحصول على ترخيص (بروز).

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، شرط تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

وحددت المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص (بروز)، على النحو الآتي: صورة بطاقة الرقم القومي، الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة، صورة ترخيص المحل، رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال، وصورة البطاقة الضريبية.

وتقدم المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الأخرى لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).

وتتواجد المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة بأحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.