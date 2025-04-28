شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق زراعة الأرز الشتل أو البدار من مركز المناخ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن الموعد المناسب لـ زراعة الأرز للموسم الجديد 2025 بنظام المشتل هو النصف الأول من شهر مايو.

وفى التقرير التالى نتعرف على طرق زراعة الأرز الشتل أو البدار:

المساحة المطلوبة لكل فدان من 1.5 – 2 قيراط مشتل / فدان.

كمية التقاوى 50- 60 كيلو / فدان تكفى لزراعة 2 قيراط مشتل.



يضاف السوبر فوسفات بمعدل 4 كجم لكل قيراط قبل الحرث وبعده يتم إضافة 3 كجم يوريا أو 6 كجم سلفات النشادر لكل قيراط ثم الري بالمياه (إضافة السوبر بعد الري يشجع على نمو وتكاثر الريم)



بعد التلويط يضاف كبريتات الزنك بمعدل 1 كجم / قيراط مشتل وممكن خلطه مع الرمل أو التراب الناعم.



نقع التقاوي من يوم الى يومين وبعد ذلك يتم تكميرها يوم او اتنين ثم تنثر التقاوى في المشتل مع الحفاظ على منسوب المياة فى أرض المشتل وتستمر لمدة 5 أيام ثم تصرف ليلًا ويتم الرى بعد يومين مع صرف المياه بعد 4 – 5 أيام وتترك بدون رى من حوالى يومين ثم يكرر رى المشتل كل 4 – 6 يوم.

