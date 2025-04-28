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هيئة الدواء تكشف آليات الحفاظ على المناعة وتجنب العدوى.. اعرف التفاصيل

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هيئة الدواء تكشف آليات الحفاظ على المناعة وتجنب العدوى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 28 أبريل 2025 12:30 ص

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للحفاظ على جهاز مناعة صحي وتجنب العدوى وتتضمن :​

-التحصين ضد العدوى من خلال تناول اللقاحات والأمصال​.​

-تجنب التدخين؛ لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.​​

-تناول الخضراوات والفواكه، وخاصة الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".​​

-ممارسة بانتظام.​​

-أخذ قسط كافي من النوم والراحة.​​

-تجنب التوتر والقلق النفسي.​​

-الحفاظ على النظافة الشخصية.​​


 

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