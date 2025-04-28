شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف آليات الحفاظ على المناعة وتجنب العدوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 28 أبريل 2025 12:30 ص
قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للحفاظ على جهاز مناعة صحي وتجنب العدوى وتتضمن :
-التحصين ضد العدوى من خلال تناول اللقاحات والأمصال.
-تجنب التدخين؛ لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.
-تناول الخضراوات والفواكه، وخاصة الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".
-ممارسة الرياضة بانتظام.
-أخذ قسط كافي من النوم والراحة.
-تجنب التوتر والقلق النفسي.
-الحفاظ على النظافة الشخصية.
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