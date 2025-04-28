شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف آليات الحفاظ على المناعة وتجنب العدوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الإثنين، 28 أبريل 2025 12:30 ص

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للحفاظ على جهاز مناعة صحي وتجنب العدوى وتتضمن :​ -التحصين ضد العدوى من خلال تناول اللقاحات والأمصال​.​ -تجنب التدخين؛ لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.​​ -تناول الخضراوات والفواكه، وخاصة الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".​​ -ممارسة الرياضة بانتظام.​​ -أخذ قسط كافي من النوم والراحة.​​ -تجنب التوتر والقلق النفسي.​​ -الحفاظ على النظافة الشخصية.​​



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