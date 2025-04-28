شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بصرف مكافأة امتحانات العام الدراسى الجارى للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التربية والتعليم بشأن منح مكافاة امتحانات النقل و امتحانات الشهادة الإعدادية، بمناسبة قرب بدء إمتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني ، حيث نصت المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005 بشأن منح مكافاة امتحانات النقل وإمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي علي منح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة مكافأة قدرها 200 يوم مائتا يوماً دون التقيد بالحد الأقصي المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: كما نصت المادة الرابعة من ذات القرار علي تصرف المكافأة المشار إليها لمن يستحقها عقب الإنتهاء من إمتحانات الدور الأول الذي يعقد في نهاية العام الدراسي، موضحة أنه قد تم العرض علي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للموافقة علي قيام المديريات والإدارات التعليمية والجهات المختلفة بالبدء في إتخاذ إجراءات صرف مكافأة إمتحانات النقل وصرفها عقب إنتهاء إمتحانات النقل طبقاً لنص القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنةك ٢٠٠٥ وقبل تقفيل وإنتهاء السنة المالية حتى تتمكن هذه الجهات من الصرف للمعلمين والمستحقين في الوقت المناسب ، وقد اعتمد الوزير ما تقدم.

