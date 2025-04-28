شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 28 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 28-4-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:54
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:03 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:35
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:27 م
موعد صلاة العشاء 8:52 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:34
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:14 م
وقت صلاة المغرب 7:15 م
وقت صلاة العشاء 8:37 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:16 م
موعد صلاة العشاء 8:34
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز