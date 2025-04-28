شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف آليات الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إنه يجب الإبلاغ عن الآثار العكسية الخاصة باستخدام المنتجات الدوائية.

وتابعت هيئة الدواء: الإبلاغ عن الآثار العكسية للدواء يساعد فى حماية المستخدم لمنتج التجميل من خلال الإبلاغ عن الآثار العكسية أو المشكلة. وأضافت: الإبلاغ يساهم في إنشاء قاعدة بيانات أكبر تساعد الأطباء والباحثين والهيئات المختلفة في تحديد المشكلات الخطيرة المتعلقة بمنتجات التجميل. ​​

وأشارت: يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في إرشادات الاستخدام وتحسين سلامة منتجات التجميل، وحتى منع الأضرار المستقبلية. ​​ ويسمح لك بالمشاركة وتصبح جزءًا فعالًا في تحسين الرعاية الصحية، وتساعد في جعل المنظومة الصحية أكثر أمانًا للجميع. ​​

الإبلاغ عن طريق:​

1-الإبلاغ الإلكتروني https://vigiflow-eforms.who-umc.org/eg/med​​

الإبلاغ باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية : عن طريق مسح الـ QR Code​​

2- ملئ نموذج الإبلاغ وإرساله عن طريق:​​

موقع الهيئة: https://www.edaegypt.gov.eg​​

البريد الإلكتروني: [email protected]​​

الخط الساخن: 11530​