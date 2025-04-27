شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث يتم وضع الأسئلة وفق المواصفة الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وطباعة الاسئلة وتحديد لجان السير وتوزيع الطلاب عليها وفق أرقام الجلوس.

وأكدت المديريات التعليمية على مراعاة مواصفة امتحانات نهاية العام بحيث تخاطب الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب، كما يتم وضعها من كتاب المدرسة بشكل يخاطب الفهم والتطبيق والتحليل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025، لجميع الصفوف الدراسية كالتالى:

- الصفين الأول والثانى الابتدائي يتم عقد تقييم نهاية العام الدراسى بداية من 11 مايو حتى 22 من نفس الشهر.

- الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانى الإعدادى من يوم 22 مايو حتى 27 مايو 2025.

- الصفوف الأول والثانى الثانوى تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسى من يوم 21 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

- تنطلق امتحانات نهاية العام أو الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو حتى 4 يونيو المقبل.

- امتحانات شهادة الدبلومات الفنية تنطلق بداية من 27 مايو وتستمر حتى 12 يونيو المقبل.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024,2025 حيث تبدأ من يوم 21مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.



ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.



