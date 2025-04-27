شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر: غزة تحتاج إلى استجابة فورية والمساعدات يجب أن تصل دون عراقيل والان مع تفاصيل الخبر

في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ديفيد لامي، وزير خارجية المملكة المتحدة، أكد محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء و خارجية قطر، على أن غزة تحتل أولوية قصوى في جهود قطر الإنسانية والدبلوماسية.

وقال: “الأزمة في غزة تتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي. يجب أن نتأكد من وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون أي عراقيل، وأن نعمل جميعًا من أجل وقف هذا التصعيد وحماية المدنيين الذين يعانون من العدوان المستمر”.

وأشار رئيس وزراء قطر إلى أن بلاده ملتزمة بتكثيف الجهود مع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار الفوري في غزة، معتبرًا أن قطر ستكون دائمًا في طليعة المبادرات التي تهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين الفلسطينيين من تبعات الحرب.

من جانبه، أشار ديفيد لامي، وزير خارجية المملكة المتحدة، إلى أن المملكة المتحدة تثمن عالياً جهود قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مُشيدًا بالدور القطري البارز في تأمين الإفراج عن الرهائن الذين كانوا محتجزين في القطاع، بينهم بريطانيون. وأكد لامي على التزام بلاده وقطر بتحقيق سلام دائم في غزة عبر الحلول الدبلوماسية، مع التركيز على حل الدولتين كطريق للسلام في فلسطين.

كما تناول المؤتمر الصحفي الأزمات الإنسانية المستمرة في السودان، سوريا، اليمن، والصومال، حيث أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية التعاون المشترك بين قطر والمملكة المتحدة لمواجهة هذه التحديات. وأضاف أن قطر ستواصل دعمها للجهود الإنسانية في هذه البلدان من خلال تقديم المساعدات العاجلة وتكثيف التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

في هذا السياق، أكد ديفيد لامي أن المملكة المتحدة وقطر ستعملان معًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، مع التأكيد على أن هذا التعاون يظل أساسيًا للتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق الحرب.

على جانب آخر، تطرق ديفيد لامي إلى التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين تتجاوز القضايا الإنسانية لتشمل مجالات استراتيجية مثل التجارة، التكنولوجيا، والصحة. وأكد لامي أن قطر تظل أحد أبرز الشركاء الاستثماريين في المملكة المتحدة، وأن الاستثمارات القطرية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد البريطاني.

التزام مشترك من أجل تحقيق السلام المستدام

في ختام المؤتمر الصحفي، أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن قطر والمملكة المتحدة تظلان ملتزمتين ب تحقيق السلام المستدام في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأزمة في غزة لا يمكن أن تستمر بدون محاسبة دولية. وأضاف: “نحن بحاجة إلى أن نعمل معًا كدول ومؤسسات دولية لتوفير حماية للمواطنين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل ومستدام.”