شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان نتيجة مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم رياضيات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف إعلان نتيجة مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، نهاية الأسبوع المقبل.

وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد على أنه لأول مرة يستحدث الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، آلية جديدة لإضافة المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الوزارة من المعلمين، حيث سيقوم الجهاز بإتاحة نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفى حال اكتمال العدد المطلوب بالمحافظة من الناجحين أصحاب الدرجات الأعلى، مع وجود عدد ناجحين آخرين ولكن بمراتب تلى زملائهم، سيقوم الجهاز بإتاحة قائمة تضم المحافظات التى لم تستوف العدد المطلوب من الناجحين.

ويمكن للناجحين فى محافظات أخرى الذين لم يحالفهم التوفيق فى محافظاتهم، بتسجيل رغبات بأولويات العمل بها، على أن يقضوا مدة التعاقد المقررة وفقاً للقانون بهذه المحافظات، ثم تقوم الوزارة بنقلهم عند التثبيت لمحافظاتهم الأصلية.