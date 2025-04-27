شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: 1000 قطعة أثرية جديدة ستعرض في المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور زاهى حواس عضو مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير: أنا سعيد جدا لأننى شاركت الفنان الكبير فاروق حسنى في إنشاء المتحف المصرى الكبير، وهى فكرته وهو من اختار المكان، وجميعنا كنا جنودا في أهم مشروع ثقافى في القرن الـ21 في العالم كله لا يوجد متحف في أي مكان في الدنيا يضاهى هذا المتحف. وهناك ألف قطعة أثرية جديدة سيتم عرضها بالمتحف المصرى الكبير.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل: نحن أمام حدث ثقافى وأهم سؤال يوجه لى في الدنيا كلها متى الافتتاح، وسنرى يوم 3 يوليو مفيش مكان في الهرم أو مكان فاضى في فندق ولا في أى مكان لأن الناس هتيجى نفسها تشوف هذا المكان.

وتابع: في رحلتى للولايات المتحدة هي فرص لتشجيع السياحة وممكن نعمل سياسة وفى نهاية كل محاضرة أعلن أن مصر تفتح المركز المصرى الكبير لأول مرة، ونرى قناع توت عنخ أمون كأجمل قطعة موجودة في أى مكان في الدنيا.

وأكد أن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون الأكثر إبهارا بين الاحداث السياحية والأثرية في العصر الحديث، لافتا إلى أن المتحف يضم 11 قاعة لسرد التاريخ المصرى القديم في كل مراحله التاريخية، وان مقبرة توت عنخ أمون في المتحف المصرى الكبير ستفتح للعرض بكامل محتوياتها.