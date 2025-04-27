شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لإيران فى ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

‏وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء، الأحد، على تضامنها مع الشعب الايراني في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.