شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية توزع المساعدات للفلسطينيين بغزة.. ونازح: شكرا للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير مفصلا عن اللجنة المصرية وهي توزع المساعدات للفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقالت إحدى النازحات الفلسطينييات، نشكر مصر، والمصريين، على دعمنا ودعم النازحين في شمال قطاع غزة، ومصر تقف معنا منذ بدء الحرب، ونشكر اليد الأمينة التي قدمت هذا الدعم.

وأضاف أحد النازحين الفلسطينيين، إننا نشكر اللجنة المصرية على الدعم المتواصل ونتمنى المزيد من الدعم منهم لنا، وبارك الله فيهم.

وأكدت أخرى: نشكر الشعب المصري على ما يبذله من دعم لنا وبنقدم لهم كل الشكر. وكشفت أخرى: "الشعب المصري دائما يقف بجانبنا، وبارك الله لهم ودائما في مساعدتنا، وألف شكر للمصريين".

وقال أحد النازحين الفلسطينيين: "شكرا للجنة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية، وبارك الله للشعب المصري والرئيس السيسي".