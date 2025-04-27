شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش التعاون بمجالات التجارة والطاقة مع وفد مدينة بكين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان المحافظة وفد مدينة بكين الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة صن شو نائب عمدة بكين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين في مختلف المجالات خاصة التعليم، والتبادل الثقافي والتكنولوجي، والاقتصاد الرقمي .

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين في مختلف المجالات خاصة التجارة، والاستثمار، والطاقة، والبيئة.

ورحب محافظ القاهرة بالوفد مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين اللتان تتشابهان فى قدم التاريخ والحضارة ، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون المحلي بين القاهرة وبكين اللتان تحتفلان فى أكتوبر القادم بمرور 35 عاما على توقيع اتفاقية التوأمة، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينتان من مكانة استراتيجية وقدرات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة.