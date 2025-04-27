شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 4 عادات سيئة تنقل الجراثيم للأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 04:33 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 عادات سيئة تتسبب فى انتشار الجراثيم من شخص إلي آخر أو من الأسطح إلي الأشخاص.

١- لمس العين والأنف والفم بأيدى غير نظيفة

٢- تحضير الأطعمة والمشروبات بأيدى غير نظيفة

٣- لمس الأسطح التى تحتوى على ميكروبات أو جراثيم

٤- لمس الطعام أو الشراب أو الأسطح بعد السعال أو العطس