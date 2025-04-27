أخبار مصر

وزارة الصحة توضح 4 عادات سيئة تنقل الجراثيم للأشخاص

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة الصحة توضح 4 عادات سيئة تنقل الجراثيم للأشخاص 1/2
  • وزارة الصحة توضح 4 عادات سيئة تنقل الجراثيم للأشخاص 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 4 عادات سيئة تنقل الجراثيم للأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 27 أبريل 2025 04:33 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 عادات سيئة تتسبب فى انتشار الجراثيم من شخص إلي آخر أو من الأسطح إلي الأشخاص.

١- لمس العين والأنف والفم بأيدى غير نظيفة
٢- تحضير الأطعمة والمشروبات بأيدى غير نظيفة
٣- لمس الأسطح التى تحتوى على ميكروبات أو جراثيم
٤- لمس الطعام أو الشراب أو الأسطح بعد السعال أو العطس


عادات سيئة تتسبب فى انتشار الجراثيم من شخص إلي أخر

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements