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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 4 عادات سيئة تنقل الجراثيم للأشخاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 27 أبريل 2025 04:33 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 عادات سيئة تتسبب فى انتشار الجراثيم من شخص إلي آخر أو من الأسطح إلي الأشخاص.
١- لمس العين والأنف والفم بأيدى غير نظيفة
٢- تحضير الأطعمة والمشروبات بأيدى غير نظيفة
٣- لمس الأسطح التى تحتوى على ميكروبات أو جراثيم
٤- لمس الطعام أو الشراب أو الأسطح بعد السعال أو العطس
عادات سيئة تتسبب فى انتشار الجراثيم من شخص إلي أخر
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